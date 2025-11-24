Обнаружен недооцененный фактор риска рака поджелудочной железы

JAMA: Хронический гепатит С повышает риск развития рака поджелудочной железы

Хроническая инфекция вируса гепатита C (HCV) почти вдвое повышает риск развития рака поджелудочной железы — к такому выводу пришли исследователи Йельской школы медицины. Работа опубликована в JAMA Network Open.

Ученые проанализировали данные 6,3 миллиона пациентов и обнаружили: у людей с подтвержденным хроническим HCV риск был в 1,8 раза выше, чем у тех, чей тест был отрицательным. Для сравнения, курение или диабет увеличивали вероятность рака поджелудочной лишь на 20-30 процентов.

Авторы подчеркивают, что гепатит C — потенциально модифицируемый фактор риска, а значит, расширение скрининга и своевременное лечение могут уменьшить число будущих случаев смертельно опасной опухоли. Современная терапия — короткий курс прямых противовирусных препаратов — позволяет вылечивать более 95 процентов пациентов, но многие люди остаются невыявленными.

Исследователи также отметили, что даже пациенты, которые контактировали с вирусом, но не развили хроническую инфекцию, имели слегка повышенный риск, а некоторые генотипы HCV (особенно 1 и 3) могут быть связаны с дополнительной опасностью. Теперь команда специалистов планирует изучить электронные медицинские данные, чтобы выявить биомаркеры, способные предсказать рак поджелудочной за годы до постановки диагноза.

