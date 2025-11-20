Диабет неожиданно связали с риском развития опасного рака

DRCP: Диабет 1-го типа значительно повышает риск развития рака мочевого пузыря

Люди с диабетом 1-го типа могут иметь значительно более высокий риск развития рака мочевого пузыря. К таким выводам пришли исследователи Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии, проанализировав данные десятков тысяч пациентов и впервые отделив влияние диабета от влияния курения — главного фактора риска этого вида рака. Работа опубликована в Diabetes Research and Clinical Practice (DRCP).

Рак мочевого пузыря — одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний, при этом причины примерно половины случаев остаются неясными. Долгое время считалось, что диабет 1-го типа не связан с его развитием. Ранние исследования не учитывали уровень курения у участников, а люди с диабетом 1-го типа, как оказалось, действительно курят реже — и это искажало расчеты.

После коррекции данных по реальному уровню табакокурения исследователи выяснили: люди с диабетом 1-го типа имеют в 4,29 раза более высокий риск столкнуться с раком мочевого пузыря. По словам авторов, это может объясняться биологическими изменениями, которые вызывает заболевание, и которые усиливаются из-за курения.

Специалисты подчеркивают, что точный механизм пока неизвестен и необходимы дополнительные исследования. Но уже сейчас выводы важны для клинической практики: строгий контроль уровня сахара и отказ от табака могут быть особенно критичными для пациентов с диабетом 1-го типа в контексте снижения онкорисков.

Ранее ученым удалось полностью предотвратить или вылечить диабет 1-го типа у мышей.