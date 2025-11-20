Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:03, 20 ноября 2025Наука и техника

Диабет неожиданно связали с риском развития опасного рака

DRCP: Диабет 1-го типа значительно повышает риск развития рака мочевого пузыря
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alones / Shutterstock / Fotodom

Люди с диабетом 1-го типа могут иметь значительно более высокий риск развития рака мочевого пузыря. К таким выводам пришли исследователи Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии, проанализировав данные десятков тысяч пациентов и впервые отделив влияние диабета от влияния курения — главного фактора риска этого вида рака. Работа опубликована в Diabetes Research and Clinical Practice (DRCP).

Рак мочевого пузыря — одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний, при этом причины примерно половины случаев остаются неясными. Долгое время считалось, что диабет 1-го типа не связан с его развитием. Ранние исследования не учитывали уровень курения у участников, а люди с диабетом 1-го типа, как оказалось, действительно курят реже — и это искажало расчеты.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Чем опасен сахарный диабет и как его лечить? Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин
Чем опасен сахарный диабет и как его лечить?Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин
20 декабря 2023

После коррекции данных по реальному уровню табакокурения исследователи выяснили: люди с диабетом 1-го типа имеют в 4,29 раза более высокий риск столкнуться с раком мочевого пузыря. По словам авторов, это может объясняться биологическими изменениями, которые вызывает заболевание, и которые усиливаются из-за курения.

Специалисты подчеркивают, что точный механизм пока неизвестен и необходимы дополнительные исследования. Но уже сейчас выводы важны для клинической практики: строгий контроль уровня сахара и отказ от табака могут быть особенно критичными для пациентов с диабетом 1-го типа в контексте снижения онкорисков.

Ранее ученым удалось полностью предотвратить или вылечить диабет 1-го типа у мышей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уберут и тебя». Лукашенко предупредил Зеленского, что Запад может отстранить его от власти

    Москвичей предупредили об опасности

    Эксперту шоу Соловьева стало плохо в Москве

    Диабет неожиданно связали с риском развития опасного рака

    Госдума приняла закон о повышении налогов для букмекеров в 60 раз

    В США рассказали о попытках Украины втянуть НАТО в конфликт

    Минобороны сообщило о занятии одного из районов Покровска

    Невеста пошла к алтарю в костюме динозавра и сорвала овации

    Захарова уличила Каллас в желании «подтереть» за украинским подопечным

    Голливудская звезда объяснила редкое появление на экранах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости