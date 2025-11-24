Путешествия
04:28, 24 ноября 2025Путешествия

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в одном аэропорту России

В аэропорту Пензы сняты ограничения, один самолет «ушел» на запасной аэродром
Екатерина Щербакова
Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов сняты в аэропорту Пенза. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Во время ограничений одному самолету пришлось «уйти» на запасной аэродром.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», — добавил Кореняко.

Ограничения вводились 24 ноября в 01:02 по московскому времени. Цель данных мер — обеспечение безопасности полетов.

Глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале добавил, что на территории Пензенской области отменен режим «Беспилотная опасность».

Ранее стало известно, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал многоквартирный дом в Донецке.

