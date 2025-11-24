Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в одном аэропорту России

Временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов сняты в аэропорту Пенза. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Во время ограничений одному самолету пришлось «уйти» на запасной аэродром.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», — добавил Кореняко.
Ограничения вводились 24 ноября в 01:02 по московскому времени. Цель данных мер — обеспечение безопасности полетов.
Глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале добавил, что на территории Пензенской области отменен режим «Беспилотная опасность».
Ранее стало известно, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал многоквартирный дом в Донецке.