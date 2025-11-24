Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Донецке

РИА Новости: Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Калининском районе Донецка

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал многоквартирный жилой дом в Калининском районе Донецка. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По его информации, беспилотник ударил в одну из стен дома и упал на землю, где сдетонировал. В результате сгорели два гражданских автомобиля. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, пострадавших нет.

«На месте происшествия найдено множество характерных фрагментов ударного БПЛА самолетного типа — крылья с надписями на украинском языке, двигатель, поражающие элементы в виде шрапнели, микросхемы и обшивка дрона» — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны 23 ноября отразили атаку 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией России.