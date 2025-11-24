Ограничения введены в третьем за ночь российском аэропорту

Росавиация: Временные ограничения введены в аэропорту Нижний Новгород

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале сообщил о введении временных ограничений в третьем за ночь российском аэропорту — Нижний Новгород (Чкалов).

Данные меры начали действовать 24 ноября с 03:30 по московскому времени. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Также ограничен прием и выпуск самолетов в аэропортах Пензы и Тамбова.

Ранее силы противовоздушной обороны России отразили вражескую атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Крым.