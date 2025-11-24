Ограничения введены в третьем за ночь российском аэропорту

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале сообщил о введении временных ограничений в третьем за ночь российском аэропорту — Нижний Новгород (Чкалов).
Данные меры начали действовать 24 ноября с 03:30 по московскому времени. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Также ограничен прием и выпуск самолетов в аэропортах Пензы и Тамбова.
Ранее силы противовоздушной обороны России отразили вражескую атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Крым.