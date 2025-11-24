Экономика
Предложенные меры по борьбе с мошенниками в недвижимости оценили

Адвокат Багатурия: Нотариальное удостоверение сделок не защитит от мошенников
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Нотариальное удостоверение сделок не станет надежной защитой от квартирных мошенников. Таким мнением с NEWS.ru поделился адвокат Вадим Багатурия.

В настоящее время суды отменяют договоры, оформленные через нотариусов. При этом страховать такие сделки никто не возьмется, пока Верховный суд не сломает тренд на безусловную защиту пенсионеров, уверен специалист. Единственной эффективной мерой против «стариков-разбойников» он назвал запрет на договоры с пенсионерами без официального государственного заключения об их вменяемости от психиатрических больниц.

Ранее введение обязательной регистрации сделок с недвижимостью через нотариальную форму или компенсаторный механизм в качестве способа борьбы с мошенниками предложил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

    Все новости