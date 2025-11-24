Предложен новый механизм защиты жилья от мошенников

Росреестр предложил нотариальную защиту покупателей жилья от мошенников

Введение обязательной регистрации сделок с недвижимостью через нотариальную форму или компенсаторный механизм (когда специальный фонд выплачивает компенсацию) могло бы защитить покупателей жилья от мошенничества. Такое предложение озвучил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, сообщает ТАСС.

Он отметил, что во всех мировых практиках гражданский оборот недвижимости регулируется через обязательную нотариальную форму или компенсаторные механизмы. При таком порядке договор на регистрацию доступен только после проверки нотариусом дееспособности и психологического состояния сторон. Однако введение обязательной нотариальной формы приведет к росту стоимости услуг и увеличению нагрузки на нотариусов, которые сейчас удостоверяют лишь 9 процентов сделок, отметил Бутовецкий.

Существует и другой механизм регулировки — компенсаторный. Этот механизм предполагает выплаты в специальный фонд при нарушениях прав, но высокие пошлины (до 10 процентов от сделки) делают его мало выгодным для населения.

По данным Росреестра Москвы, за последние три года зарегистрировано 130 сделок, пострадавших от мошенничества. В других регионах таких случаев существенно меньше, в некоторых их вовсе нет.

Ранее с предложением установить обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью выступили депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон («Единая Россия»).