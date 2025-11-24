В ГД придумали меры для борьбы со сделками по «схеме Долиной»

В Госдуме разработали меры по борьбе со сделками по «схеме Долиной»

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон («Единая Россия») разработали ряд мер для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей по «схеме Долиной». Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что парламентарии предложили установить обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью. Также было рекомендовано обязательное страхование сделки, если имущество для продавца или покупателя — единственное.

По мнению депутатов, принятие этих изменений позволит сократить количество мошеннических действий, а также поспособствует защите прав и законных интересов граждан.

Ранее в Госдуме придумали еще один способ бороться с жилищными мошенниками. Депутаты хотят ввести обязательную видеосъемку сделок с недвижимостью.