В России назвали неприемлемый пункт мирного плана ЕС по Украине

Депутат Журова: Пункт мирного плана ЕС о вступлении Украины в НАТО неприемлем

Пункт мирного плана Европейского союза (ЕС) о возможности вступления Украины в НАТО абсолютно неприемлем для России, заявила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее западные СМИ обнародовали полный текст плана ЕС по урегулированию конфликта на Украине. В нем прописаны 24 позиции с требованиями. В их числе пункт о том, что страна может вступить в НАТО при согласии всех членов альянса.

«Боже, у них у всех свои мирные планы. А Европа-то здесь при чем вообще? По Украине свой мирный план у них — это странно звучит. Стороны переговоров две. Это еще Америке позволили как медиатору выступить неким посредником, но это не значит, что теперь все будут посредниками. Это очень хитрая история: одни разгоняют, другие останавливают. То есть американский план говорит не вступать в НАТО, и тут же Европа говорит вступать. НАТО для нас неприемлемо абсолютно точно», — поделилась депутат.

До этого стало известно, что лидеры стран ЕС в своем альтернативном плане по урегулированию конфликта на Украине предложили не ограничивать численность Вооруженных сил Украины (ВСУ).

