Пушилин рассказал о «накаленной» ситуации в Димитрове и Красноармейске

Екатерина Щербакова
Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Глава Донецкой народной республики Денис Пушили в своем Telegram-канале рассказал о городских боях в Красноармейске и Димитрове. По его словам, в некоторых местах происходят чуть ли не штыковые стычки, «все настолько накалено».

Чуть ли не с личным контактом бои происходили в восточной части Димитрова и в северной части Красноармейска. Абсолютно все действия в этих населенных пунктах идут в городской застройке.

Российские войска, по словам главы республики, смогли расширить зону контроля в районе Иванполья и со стороны Клебан-Быкского водохранилища на константиновском направлении.

Ранее Денис Пушилин сообщил о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) отвлечь российских бойцов от освобождения красноармейско-димитровской агломерации.

