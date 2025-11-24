Мир
Раскрыта позиция США по трехсторонней встрече с Европой и Украиной

Bloomberg: США против трехсторонней встречи с ЕС и Украиной по мирному плану
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Соединенные Штаты на данный момент возражают против трехсторонней встречи с представителями европейской дипломатии и Киева по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине. Такие данные приводит агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

«США в настоящий момент возражают против того, чтобы встретиться с украинцами и европейцами вместе», — указано в сообщении.

Первый этап переговоров Киева и Вашингтона в Женеве, который проводился для внесения изменений в мирный план США по Украине из 28 пунктов, завершился, стороны договорились о продолжении консультаций по доработке документа.

