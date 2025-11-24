Раскрыты подробности о методах хищения денег у бойцов СВО этнической группировкой

Похищавшая деньги бойцов СВО этническая группировка заключала фиктивные браки

Этническая преступная группировка, деятельность которой пресекли в Челябинске, похищала деньги участников специальной военной операции (СВО) с помощью фиктивных браков. Подробности «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, в схеме использовали социально незащищенных мужчин, которых обеспечивали жильем и необходимыми вещами, а после отправляли в зону СВО, заключая фиктивный брак для получения выплат.

После того как мужчины оказывались в зоне боевых действий, подозреваемые обращались в региональные министерства социальных отношений, где предъявляли доверенности, свидетельства о браке и получали деньги, которыми распоряжались по своему усмотрению. Возраст семи задержанных от 25 до 50 лет.

В МВД возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Всех заключили под стражу.

Ранее спецназ Росгвардии задержал в Москве преступников, похищавших ветеранов специальной военной операции.