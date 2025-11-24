Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:29, 24 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о методах хищения денег у бойцов СВО этнической группировкой

Похищавшая деньги бойцов СВО этническая группировка заключала фиктивные браки
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Этническая преступная группировка, деятельность которой пресекли в Челябинске, похищала деньги участников специальной военной операции (СВО) с помощью фиктивных браков. Подробности «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, в схеме использовали социально незащищенных мужчин, которых обеспечивали жильем и необходимыми вещами, а после отправляли в зону СВО, заключая фиктивный брак для получения выплат.

После того как мужчины оказывались в зоне боевых действий, подозреваемые обращались в региональные министерства социальных отношений, где предъявляли доверенности, свидетельства о браке и получали деньги, которыми распоряжались по своему усмотрению. Возраст семи задержанных от 25 до 50 лет.

В МВД возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Всех заключили под стражу.

Ранее спецназ Росгвардии задержал в Москве преступников, похищавших ветеранов специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина и США обсудили мирный план Трампа. Какие изменения в документ внес Киев и какой пункт вызвал больше всего споров?

    Российский «Бумеранг» заменил десять обычных БПЛА

    Раскрыты аферы продюсера «Ласкового мая» ради получения авторских

    В Польше освободили подозреваемых в диверсиях украинцев

    В Киеве сообщили об угрозах США во время переговоров

    Подросток с ножом напал на охранника ТЦ и двух полицейских в Москве

    Малышева пригрозила врачам уголовной ответственностью из-за одного действия

    Москвичка назвала фармацевта в платке оккупанткой

    На российских дорогах появились автомобили с новым кодом региона

    Названы неочевидные признаки недостатка сна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости