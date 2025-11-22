В Москве задержали похищавшего ветеранов СВО террориста

Спецназ Росгвардии задержал банду, похищавшую ветеранов СВО

Спецназ Росгвардии задержал в Москве преступников, похищавших ветеранов специальной военной операции (СВО). Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Также бандиты занимались вымогательством денег у военнослужащих и их семей. Выяснилось, что среди задержанных — активный участник террористической организации «Батал-Хаджи» (боевое крыло братства (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева, внесено в перечень террористических организаций и запрещено в России).

Фигуранты дела арестованы, детали криминальной схемы устанавливаются.

В октябре суд арестовал почти 30 человек, подозреваемых в хищении денег у участников СВО. Банда орудовала в столичном аэропорту «Шереметьево», совершая кражи, вымогательства и мошеннические действия. После ареста предполагаемый организатор группировки бизнесмен Алексей Кабочкин попросился на фронт.