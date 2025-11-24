Экономика
Размер вкладов россиян вырос

АСВ: Объем вкладов россиян вырос в 2025 году до 60,8 трлн рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Средний размер вкладов россиян вырос за девять месяцев 2025 года на 10 процентов, составив на 1 октября 425 тысяч рублей. Об этом говорится в пресс-релизе Агентства по страхованию вкладов (АСВ), поступившем «Ленте.ру».

Отмечается, что с января размер показателя увеличился на 39 тысяч рублей, а общий объем подлежащих страхованию средств на вкладах увеличился на 7,2 процента и превысил 80,3 триллиона рублей.

Совокупный размер вкладов населения вырос на 8 процентов, до 60,8 триллиона рублей, вклады индивидуальных предпринимателей — на 6,1 процента, до 2,7 триллиона, а средства на счетах эскроу — на 14,6 процента, до 7 триллионов рублей.

Быстрее всего вклады россиян росли в 2025 году в диапазоне от 3 миллионов до 10 миллионов рублей — таких клиентов у банков стало больше на 21,2 процента, говорится в материалах АСВ.

Россияне отдают сейчас предпочтение краткосрочным вкладам. По словам экспертов, на действующие до полугода предложения приходится более 70 процентов совокупного спроса, а лидирующую позицию занимают трехмесячные депозиты, доля которых достигла в октябре 33,2 процента.

