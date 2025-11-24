Экономика
04:50, 24 ноября 2025Экономика

Россия и Индия обсудят запуск карт «Мир»

Замглавы МИД Руденко: Москва и Нью-Дели обсудят запуск карт «Мир» в Индии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Россия и Индия во время декабрьских переговоров на высшем уровне обсудят внедрение российских карт «Мир» в стране. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью «Известиям».

«Это, конечно, способствовало бы большему притоку российских туристов в Индию, помогло бы им ориентироваться в стране и приобретать те услуги, которые им предоставляют наши индийские друзья», — отметил он.

Руденко заверил, что эта тема будет обсуждаться. Она находится в числе постоянных пунктов переговоров Москвы и Дели.

Ранее помощник главы России Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков анонсировал его визит в Индию и выразил надежду на то, что он пройдет плодотворно.

Он отметил, что визит российского лидера намечен на начало декабря, однако точные сроки Москва и Дели озвучат вместе. До этого сообщалось, что Путин примет участие в Российско-индийском форуме, на котором будут обсуждаться направления сотрудничества двух стран.

    Все новости