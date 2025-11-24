Экономика
14:36, 24 ноября 2025Экономика

Россиян предупредили о росте цен в салонах красоты

Life.ru: В 2026 году начнется рост цен на услуги салонов красоты
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Со следующего года в России начнется рост цен на услуги салонов красоты и клиник эстетической медицины. Об этом Life.ru рассказал основатель сети клиник «Абрикосик» Константин Гонке. Эксперт объяснил, что это связано с грядущими налоговыми изменениями: ростом ставки НДС с 20 до 22 процентов и поэтапным снижением порога освобождения от налога для бизнеса с 60 до 10 миллионов рублей.

Повышение НДС, отметил специалист, ударит по всей цепочке создания стоимости услуг. Последние в итоге подорожают на 15-20 процентов. А снижение порога освобождения от НДС для пользователей упрощенной системы налогообложения приведет к перераспределению клиентов. Постоянные клиенты премиум-сегмента сохранят лояльность, а аудитория среднего класса начнет переходить к самозанятым мастерам, чьи услуги стоят дешевле.

«Повышение НДС станет испытанием на прочность в первую очередь для средних салонов красоты и эстетических клиник», — констатировал Гонке. А в самой выигрышной позиции останутся крупные сети и узкие нишевые специалисты с лояльными клиентами, а также самозанятые мастера.

В конце ноября Госдума в третьем чтении приняла закон об изменениях в налоговом законодательстве, который в том числе предусматривает рост НДС с 20 до 22 процентов. Ставка налога для социально значимых товаров сохраняется на уровне 10 процентов. Еще одно нововведение — поэтапное снижение порога выручки для малого бизнеса, при котором тот освобождается от уплаты НДС. С 2026 года порог выручки снизится с 60 миллионов рублей в год до 20 миллионов, а в следующие два года — до 15 миллионов и 10 миллионов рублей соответственно.

