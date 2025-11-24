Россиянам рассказали о предоставлении 13-ой зарплаты в 2025 году

Эксперт Чихачев: Право на 13-ю зарплату есть, если она прописана в договоре

Алексей Чихаев, управляющий партнер HR-агентства А2 рассказал агентству «Прайм» о том, что 13-я зарплата — это не обязательная выплата, которую руководитель должен предоставлять к концу года. По его словам, право на нее возникает, только если это прописано в трудовом или коллективном договоре.

«Это по сути народное название годовой премии: дополнительного вознаграждения по итогам работы за календарный год», — добавил Чихаев.

Эксперт также пояснил, что в Трудовом кодексе Российской Федерации (ТК РФ) отдельного термина «13-я зарплата» нет и данная выплата в нем не закреплена. Соответственно, выплачивается на усмотрение работодателя.

Кроме того, по словам Чихаева, в 2025 году, на фоне осторожности бизнеса и роста издержек, компании все реже обещают такое денежное поощрение своим сотрудникам.

«Компании реже обещают автоматическую “тринадцатую” всем, но сохраняют и усиливают систему адресных годовых бонусов для ключевых ролей», — пояснил эксперт.

В завершении Алексей Чихаем добавил, что в ряде компаний 13-я зарплата превращается в комбинированную схему, а именно: базовая фиксированная часть плюс переменная, завязанная на результат.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил россиянам о досрочном начислении январских пенсий.