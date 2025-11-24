Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:33, 24 ноября 2025Силовые структуры

Школьнику вынесли приговор за изнасилование российской чиновницы

Волгоградский школьник получил 1,5 года колонии за изнасилование чиновницы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

В Волгоградской области суд приговорил десятиклассника к 1,5 года воспитательной колонии за изнасилование 23-летней чиновницы местной администрации. Об этом сообщает v1.ru.

По данным источника, накануне прошлого Нового года в рабочем поселке Иловля в местных соцсетях распространилась новость о том, что чиновники пригласили на новогодний корпоратив юношу в роли Деда Мороза. Там молодой человек перебрал с алкоголем, после этого его обвинили в надругательстве над одной из сотрудниц.

По версии следствия, потерпевшая была сильно пьяна и находилась в беспомощном состоянии, чем и воспользовался школьник. Сам же он заявил, что интимная связь была добровольной и исходила от девушки.

Заседание проходило в закрытом режиме. Защита юноши подала апелляционную жалобу.

Ранее сообщалось, что в Москве подросток напал с ножом на охранника торгового центра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США объяснили отказ Уиткоффа от встречи с Зеленским в Турции

    Раскрыт тайный смысл редкой тиары королевы Камиллы

    Российское МВД заинтересовалось бросившей четырехлетнюю дочь в Таиланде россиянкой

    США столкнулись с падением продаж автомобилей

    Российский школьник впал в кому после прогулки по заброшке

    Третий украинский БПЛА за день сбили на подлете к Москве

    Встречу США и Украины в Женеве описали словами «предварительный шаг»

    В Киеве раскрыли красные линии в переговорах

    Российского IT-бизнесмена обвинили в госизмене

    В Польше арестовали участника диверсии на железной дороге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости