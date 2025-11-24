Школьнику вынесли приговор за изнасилование российской чиновницы

Волгоградский школьник получил 1,5 года колонии за изнасилование чиновницы

В Волгоградской области суд приговорил десятиклассника к 1,5 года воспитательной колонии за изнасилование 23-летней чиновницы местной администрации. Об этом сообщает v1.ru.

По данным источника, накануне прошлого Нового года в рабочем поселке Иловля в местных соцсетях распространилась новость о том, что чиновники пригласили на новогодний корпоратив юношу в роли Деда Мороза. Там молодой человек перебрал с алкоголем, после этого его обвинили в надругательстве над одной из сотрудниц.

По версии следствия, потерпевшая была сильно пьяна и находилась в беспомощном состоянии, чем и воспользовался школьник. Сам же он заявил, что интимная связь была добровольной и исходила от девушки.

Заседание проходило в закрытом режиме. Защита юноши подала апелляционную жалобу.

