08:21, 24 ноября 2025Мир

Созданное Маском агентство в правительстве США расформировано

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Власти США расформировали созданное американским миллиардером и предпринимателем Илоном Маском агентство государственной эффективности США (DOGE), занимающееся оптимизацией бюджетных расходов. Об этом сообщает Reuters.

«Такой [организации] не существует», — заявил новостному агентству глава управления кадровой службы правительства Соединенных Штатов Скотт Купор.

Как пояснил чиновник, функциии досрочно упраздненной DOGE частично взяла на себя американская Служба по управлению персоналом (OPM).

Ранее президент США Дональд Трамп признался, что ему нравится Маск. Глава государства назвал бизнесмена «хорошим и очень способным паренем». По словам Трампа, их ссора была «глупым периодом» в жизни Маска.

