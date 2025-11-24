В Белом доме заявили, что США прекратили финансирование конфликта на Украине

США прекратили финансирование конфликта на Украине по решению президента страны Дональда Трампа. Об этом заявила представитель Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости.

При этом США продолжают продавать оружие по линии НАТО.

«Президент Трамп прекратил финансирование этой войны, но Соединенные Штаты по-прежнему отправляют или продают НАТО большое количество оружия», — заявила она.

11 ноября глава Белого дома заявил о том, что США перестали финансировать Украину. При этом он отметил, что теперь Вашингтон получает деньги за поставки вооружения Киеву через НАТО.