Стала известна причина принятия плана Трампа Зеленским

Украинский лидер Владимир Зеленский принял мирный план, разработанный администрацией президента США Дональда Трампа, под давлением. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на украинский источник.
«Зеленский согласился принять этот план в качестве основы для переговоров, потому что знал, что не может позволить себе отвергнуть его», — сказано в материале.
Мирный план США содержит 28 пунктов. Среди условий — отказ Киева от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. Белый дом оказывает давление на Киев, чтобы соглашение было подписано к Дню благодарения, 27 ноября.
Ранее на Украине сообщили, что на переговорах с США в Женеве Киеву удалось скорректировать большинство неудобных ему пунктов мирного плана Вашингтона. Встреча представителей двух стран прошла 23 ноября.