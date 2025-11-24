Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:08, 24 ноября 2025Бывший СССР

Стала известна причина принятия плана Трампа Зеленским

Axios: Зеленский принял план Трампа под давлением США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский принял мирный план, разработанный администрацией президента США Дональда Трампа, под давлением. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на украинский источник.

«Зеленский согласился принять этот план в качестве основы для переговоров, потому что знал, что не может позволить себе отвергнуть его», — сказано в материале.

Мирный план США содержит 28 пунктов. Среди условий — отказ Киева от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. Белый дом оказывает давление на Киев, чтобы соглашение было подписано к Дню благодарения, 27 ноября.

Ранее на Украине сообщили, что на переговорах с США в Женеве Киеву удалось скорректировать большинство неудобных ему пунктов мирного плана Вашингтона. Встреча представителей двух стран прошла 23 ноября.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина принятия плана Трампа Зеленским

    Дачникам назвали самые пожароопасные приборы зимой

    Участница «Мисс Вселенной» упала со сцены и попала в реанимацию

    В России высказались о принципиальности одного из пунктов мирного плана

    Криминалист раскрыл возможную причину исчезновения россиянки в Турции

    Путина предупредили об угрозе для Северного морского пути

    Получившая миллионы рублей российская судья оказалась под следствием

    Лежащего рядом с пистолетом пациента нашли в раздевалке в российской клинике

    Туристы проломили стену 500-летнего замка ради фотографии

    В России отреагировали на красные линии Киева в переговорах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости