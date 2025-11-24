Стало известно о действиях делегаций США и Украины после переговоров в Женеве

Делегации Соединенных штатов Америки (США) и Украины после официальных переговоров отправились на совместный ужин в итальянский ресторан Il Lago женевского отеля Four Seasons. Об этом в соцсети X написал журналист Sky News Симоне Багливо.
Журналист отметил, что за столом среди присутствующих также госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Виткофф. По его словам, секретные службы и полиция проводят зачистку территории вокруг заведения.
Ранее на переговорах в Женеве по мирному плану для Украины заметили главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами (ВС) НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича, а также зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.