Стало известно о действиях делегаций США и Украины после переговоров в Женеве

Sky News: Делегации США и Украины после переговоров отправились вместе ужинать

Делегации Соединенных штатов Америки (США) и Украины после официальных переговоров отправились на совместный ужин в итальянский ресторан Il Lago женевского отеля Four Seasons. Об этом в соцсети X написал журналист Sky News Симоне Багливо.

Журналист отметил, что за столом среди присутствующих также госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Виткофф. По его словам, секретные службы и полиция проводят зачистку территории вокруг заведения.

Ранее на переговорах в Женеве по мирному плану для Украины заметили главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами (ВС) НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича, а также зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.