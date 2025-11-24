Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:58, 24 ноября 2025Мир

Стало известно о действиях делегаций США и Украины после переговоров в Женеве

Sky News: Делегации США и Украины после переговоров отправились вместе ужинать
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Emma Farge / Reuters

Делегации Соединенных штатов Америки (США) и Украины после официальных переговоров отправились на совместный ужин в итальянский ресторан Il Lago женевского отеля Four Seasons. Об этом в соцсети X написал журналист Sky News Симоне Багливо.

Журналист отметил, что за столом среди присутствующих также госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Виткофф. По его словам, секретные службы и полиция проводят зачистку территории вокруг заведения.

Ранее на переговорах в Женеве по мирному плану для Украины заметили главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами (ВС) НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича, а также зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об изменении 28 пунктов мирного плана Трампа по Украине

    Пассажир самолета оккупировал туалет из-за позорного происшествия

    Зеленский осудил продвигающих российскую позицию на Западе «субъектов из Украины»

    Экс-советник Кучмы увидел в словах Трампа сигнал Зеленскому

    Использование телефона перед сном признали фактором риска для здоровья

    Неспособным заснуть за полчаса людям дали совет

    Женщину и ее сына госпитализировали после нападения детей возле начальной школы

    Стало известно о действиях делегаций США и Украины после переговоров в Женеве

    Зятя Трампа заметили на переговорах в Женеве

    Новый мэр Нью-Йорка обвинил Трампа в деспотизме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости