Стало известно о жизни экс-жены осужденного за хищение миллиардов рублей Тимура Иванова

«Царьград»: СМИ писали, что Захарова покинула страну с миллиардами Иванова

Светлана Захарова — бывшая жена осужденного на 13 лет экс-замминистра обороны Тимура Иванова — покинула страну с миллиардами экс-супруга. Подробности о ее жизни раскрыл «Царьград».

Иванов получил срок за хищение более четырех миллиардов рублей. Он проходил по делу о растрате 216 миллионов рублей и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».

В то время, когда Иванов отбывает наказание, Светлана Захарова продолжает вращаться в светских кругах. «Обычные люди, далекие от светских раутов, могли лишь посмотреть на это через призму соцсетей. Благо снимков было много. Многие удивились, как экс-супруга Тимура Иванова "роскошно выглядит" и как ей удается вести такую "богемную жизнь"?» — написала обозреватель издания Арина Докучаева.

Захарова вышла замуж за Иванова в 2010 году. В 2022 году они развелись, по данным некоторых СМИ, фиктивно. Сообщалось, что Светлана с израильским паспортом уехала из страны, прихватив миллиарды экс-замминистра обороны. Гражданство Израиля позволяет Захаровой беспрепятственно путешествовать по миру даже в условиях санкций, которых удалось избежать благодаря разводу с Тимуром Ивановым.

Как передает «Царьград», у Захаровой много недвижимости: участки площадью более 10 тысяч квадратных метров, просторная квартира в 317 «квадратов» и загородная дача. Кроме того, она владеет автомобилями Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и мотоциклом Harley-Davidson.

Ранее Иванов заявил о желании поехать на СВО штурмовиком. Его адвокат Денис Балуев сообщил о решении Иванова выполнять боевые задачи в составе любого штурмового подразделения является абсолютно искренним и обдуманным.