Туристы проломили стену 500-летнего замка ради фотографии

Туристы проломили стену замка 1490 года в Шотландии ради селфи

Туристы проломили стену в 500-летнем замке Ардврек в Шотландии ради фотографии. Об этом сообщает издание Metro.

Сообщалось, что путешественники решили сделать селфи с видом на исторический памятник, однако дорога к подходящей для фотографии точке пролегала через мокрый песок. Туристы не захотели мочить свои ноги, и поэтому решили проломить стену древнего замка.

В местной группе Historic Assynt на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) написали, что ограда была частично восстановлена, но сбор средств продолжается.

История постройки восходит к 1490 году. В те времена замок принадлежал шотландскому клану Маклаудов из Ассинта.

Ранее турист из США захотел сделать селфи у Колизея и упал спиной на металлический штырь. Спасателям потребовалось больше 20 минут, чтобы снять американца с ограждения. После этого его доставили в больницу в критическом состоянии.

