11:31, 24 ноября 2025Бывший СССР

В ДНР рассказали о новом направлении атаки в боях за Красноармейск

Пушилин: ВС России атакуют с нового направления в боях за Красноармейск
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска в ходе боев за Красноармейск (украинское название — Покровск) перешли к атаке с нового направления. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Наши подразделения еще с одного направления выстраивают такую еще составляющую для того, чтобы более быстро разрешить ситуацию в красноармейско-димитровской агломерации», — заявил руководитель региона.

Он отметил, что новое направление атаки было выбрано с учетом стремления ускорить взятие под контроль Красноармейска.

Ранее Пушилин рассказал о городских боях в Красноармейске и Димитрове. По его словам, в некоторых местах между российскими и украинскими военными происходят практически штыковые стычки.

