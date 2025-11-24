Экономика
20:21, 24 ноября 2025Экономика

В Евросоюзе оценили масштабы импорта американских энергоносителей

Еврокомиссар Шефчович: ЕС купил у США энергоресурсов на 200 миллиардов долларов
Кирилл Луцюк
Марош Шефчович

Марош Шефчович. Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Европейский союз (ЕС) выполняет на практике обязательства перед Соединенными Штатами. Об этом заявил еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович, его процитировало РИА Новости.

Шефчович констатировал, что в 2025 году стратегические закупки Евросоюзом таких американских энергоресурсов, как сжиженный природный газ (СПГ), ядерное топливо и нефть, уже достигли 200 миллиардов долларов. Доля Соединенных Штатов в импорте СПГ в ЕС увеличилась с 45 до 60 процентов благодаря долгосрочным контрактам.

По данным министерства энергетики США, с января по сентябрь они смогли на 66 процентов увеличить экспорт СПГ в Европу. Однако поставки в Азию упали на 41 процент. Основным покупателем этого углеводорода оказалась Европа, на которую пришлось почти 70 процентов поставок. Покупателями американского СПГ называют Нидерланды, Францию, Египет, Испанию и Италию.

Известно, что за последний год США удвоили общий объем разрешенного экспорта сжиженного природного газа.

