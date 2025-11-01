Экономика
20:52, 1 ноября 2025

США сообщили об удвоении экспорта газа за год

Замглавы Минэнерго США Дэнли заявил об удвоении разрешенного экспорта СПГ за год
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Joel Angel Juarez / Reuters

За последний год США удвоили общий объем разрешенного экспорта сжиженного природного газа (СПГ) и в течение следующих нескольких лет намерены увеличить его еще в два раза. Об этом на форуме «Манамский диалог» в Бахрейне заявил замминистра энергетики США Джеймс Дэнли, передает РИА Новости.

По его словам, выйти на новый уровень поставщикам позволят новые заводы по сжижению газа, которые заработают в пределах следующих четырех, пяти или шести лет.

Дэнли подчеркнул, что США хотят быть надежным энергетическим партнером для своих союзников, поэтому рассчитывают наращивать производство и поставки СПГ.

Ранее сообщалось, что экспорт российского СПГ по итогам первых десяти месяцев года сократился на 3,4 процента. Однако отдельно в октябре вырос более чем на четверть в связи с поставками топлива с подсанкционного проекта «Арктик СПГ-2», покупать которое согласился Китай.

В свою очередь, японские покупатели российского СПГ не исключили отказа от него и перехода к другим поставщикам. В том числе речь идет о новых проектах на Аляске, хотя по поводу этого варианта компании хотели бы узнать предполагаемую стоимость поставок.

    Все новости