США сообщили об удвоении экспорта газа за год

Замглавы Минэнерго США Дэнли заявил об удвоении разрешенного экспорта СПГ за год

За последний год США удвоили общий объем разрешенного экспорта сжиженного природного газа (СПГ) и в течение следующих нескольких лет намерены увеличить его еще в два раза. Об этом на форуме «Манамский диалог» в Бахрейне заявил замминистра энергетики США Джеймс Дэнли, передает РИА Новости.

По его словам, выйти на новый уровень поставщикам позволят новые заводы по сжижению газа, которые заработают в пределах следующих четырех, пяти или шести лет.

Дэнли подчеркнул, что США хотят быть надежным энергетическим партнером для своих союзников, поэтому рассчитывают наращивать производство и поставки СПГ.

Ранее сообщалось, что экспорт российского СПГ по итогам первых десяти месяцев года сократился на 3,4 процента. Однако отдельно в октябре вырос более чем на четверть в связи с поставками топлива с подсанкционного проекта «Арктик СПГ-2», покупать которое согласился Китай.

В свою очередь, японские покупатели российского СПГ не исключили отказа от него и перехода к другим поставщикам. В том числе речь идет о новых проектах на Аляске, хотя по поводу этого варианта компании хотели бы узнать предполагаемую стоимость поставок.