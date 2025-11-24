Интернет и СМИ
В Киеве заявили об отсутствии надежд на положительный итог конфликта

Welt: Тяжелое положение ВСУ на поле боя не оставляет Киеву надежд на позитив
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Тяжелое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя не оставляет украинскому правительству надежд на позитивный исход конфликта с Россией. Об этом заявил находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

«Они (россияне) продолжают оказывать давление на фронте. Более того, уже сейчас видно, как тяжело положение Украины» — подчеркнул Ваннер.

Ранее глава СНБО Рустем Умеров, слова которого привела газета The Washington Post, допустил согласие президента Украины Владимира Зеленского на территориальные уступки России в рамках мирного плана США. Он признал, что президент Украины, возможно, готов пойти на компромисс по важнейшему вопросу.

