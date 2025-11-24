Спорт
19:14, 24 ноября 2025

В Москве задержали 95 нарушителей порядка во время матча

В Москве задержали 95 болельщиков во время матча между «Спартаком» и ЦСКА
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Москве задержали 95 болельщиков, которые нарушили общественный порядок во время матча между столичными командами «Спартак» и ЦСКА. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нарушители правопорядка были задержаны на стадионе «Лукойл Арена».

«Во время и после матча за различные административные правонарушения задержаны 95 человек, 17 из них — на стадионе, 78 — на прилегающей территории», — говорится в заявлении.

Кроме того, были задержаны трое участников драки, которая возникла между футбольными фанатами. Отмечается, что конфликт спровоцировал болельщик ЦСКА. Его приговорили к пяти суткам административного ареста с запретом на посещение официальных спортивных соревнований на три года.

Ранее сообщалось, что мигранты подрались с жителями подмосковных Химок за право играть на футбольном поле. Действия иностранцев попали на видео.

    Все новости