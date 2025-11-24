Мир
22:52, 24 ноября 2025

В Польше подтвердили планы вооружаться

Глава Минобороны Косиняк-Камыш: Польша будет вооружаться независимо от Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна намерена продолжать вооружаться независимо от развития ситуации на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Косиняк-Камыш прокомментировал переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине и подчеркнул, что Польша будет вооружаться независимо от этой ситуации.

«Положительные сигналы от переговорного процесса не могут привести к ограничению усилий Польши по модернизации армии. Мы все равно должны вооружаться», — сказал глава польского Минобороны.

Министр добавил, что, как мантру, намерен повторять о необходимости усиления, чтобы действия не замедлились, «чтобы кому-то не пришло в голову сократить бюджет на безопасность».

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался против размещения на территории республики ядерного оружия. «Мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия», — подчеркнул он.

