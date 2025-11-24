Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:21, 24 ноября 2025Бывший СССР

В Раде указали на нежелание украинцев подчиняться Зеленскому

Депутат Рады Дмитрук: Бегство из ВСУ говорит о неподчинении Зеленскому
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Большое количество случаев самовольного оставления части (СОЧ) в Вооруженных силах Украины (ВСУ) свидетельствует о массовом отказе подчиняться правительству Владимира Зеленского. С таким мнением выступил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

Ранее сообщалось, что в текущем году было открыто 161,5 тыс. дел по статье о СОЧ. Это в четыре раза больше, чем в 2024 году.

Сам же Дмитрук считает, что реальное количество случаев в два раза превышает официальную статистику.

«Это только официально зарегистрированные дела. Реальное количество как минимум в два раза больше. Это колоссальные цифры», — отметил он.

По словам Дмитрука, «это не проблема дисциплины — это отказ народа подчиняться преступному режиму». Политик своей записи напомнил, что количество дел о СОЧ возросло с 3,7 тыс. случаев в 2022 году до 161,5 тыс. в 2025 году.

Ранее российские силовики рассказали, что командование бригады Вооруженных сил Украины в Харьковской области из-за дезертирства привлекает к боевым задачам военнослужащих-женщин.

До этого украинские СМИ писали, что в стране с февраля 2022 года было возбуждено более 300 тысяч дел о дезертирстве из рядов Вооруженных сил Украины и самовольном оставлении части

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об изменении 28 пунктов мирного плана Трампа по Украине

    Женщина родила 11 детей от пророка-многоженца

    Мужчина одним поступком разрушил жизни сына и его жены

    Британские самолеты подняли в воздух после появления танкера из России

    Россиянам рассказали о распространении дальневосточной ипотеки на «вторичку»

    Жителей Москвы призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

    Ограничения введены в третьем за ночь российском аэропорту

    Россиянам рассказали о предоставлении 13-ой зарплаты в 2025 году

    В Белом доме оценили встречу делегаций в Женеве

    В ГД придумали меры для борьбы со сделками по «схеме Долиной»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости