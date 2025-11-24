Депутат Рады Дмитрук: Бегство из ВСУ говорит о неподчинении Зеленскому

Большое количество случаев самовольного оставления части (СОЧ) в Вооруженных силах Украины (ВСУ) свидетельствует о массовом отказе подчиняться правительству Владимира Зеленского. С таким мнением выступил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

Ранее сообщалось, что в текущем году было открыто 161,5 тыс. дел по статье о СОЧ. Это в четыре раза больше, чем в 2024 году.

Сам же Дмитрук считает, что реальное количество случаев в два раза превышает официальную статистику.

«Это только официально зарегистрированные дела. Реальное количество как минимум в два раза больше. Это колоссальные цифры», — отметил он.

По словам Дмитрука, «это не проблема дисциплины — это отказ народа подчиняться преступному режиму». Политик своей записи напомнил, что количество дел о СОЧ возросло с 3,7 тыс. случаев в 2022 году до 161,5 тыс. в 2025 году.

Ранее российские силовики рассказали, что командование бригады Вооруженных сил Украины в Харьковской области из-за дезертирства привлекает к боевым задачам военнослужащих-женщин.

До этого украинские СМИ писали, что в стране с февраля 2022 года было возбуждено более 300 тысяч дел о дезертирстве из рядов Вооруженных сил Украины и самовольном оставлении части

