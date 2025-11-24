Россия
04:39, 24 ноября 2025Россия

В России захотели увеличить штраф за рекламу в запрещенных соцсетях

В ГД захотели увеличить штраф за рекламу в запрещенных соцсетях до ₽1 млн
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный направил в Верховный суд, Генпрокуратуру и Минюст и МВД законопроект, который предлагает увеличить штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях до одного миллиона рублей. Об этом сообщили «Известия».

«Очевидно, что штраф в 2,5 тысячи рублей никого не останавливает — рекламу в запрещенных соцсетях блогеры по-прежнему размещают. Для них это символическая сумма по сравнению с доходом от интеграций» — подчеркнул Выборный.

По его словам, запрещенные западные платформы являются частью информационной войны против России. Из-за этого покупка рекламы на данных ресурсах становится финансированием нежелательной деятельности, подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что российский суд впервые назначил штраф за рекламу в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

