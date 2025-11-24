Мир
В США объяснили отказ Уиткоффа от встречи с Зеленским в Турции

Axios: Уиткофф отказался от встречи с Зеленским из-за неготовности Украины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Ammar Awad / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отказался от запланированной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле из-за того, что украинская сторона не продемонстрировала готовность к обсуждению разработанного мирного плана. Об этом сообщает Axios.

«Американская сторона посчитала, что украинцы отказываются от своей готовности участвовать в реализации плана», — сказано в сообщении.

В то же время, по словам украинского источника, недопонимание возникло из-за различий в восприятии инициативы. Он заявил, что в Киеве предложения Уиткоффа по урегулированию рассматривали как предварительные, тогда как в Вашингтоне — как сформированный официальный план.

Ранее Уиткофф отменил запланированную на 19 ноября встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Как сообщили украинские и американские официальные лица, Уиткофф должен был встретиться с Зеленским в среду в Турции, но отложил свою поездку», — говорится в публикации.

