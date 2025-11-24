Интернет и СМИ
18:43, 24 ноября 2025

VK объединит рекламные сервисы на одной платформе

На базе «VK Рекламы» начнут работать рекламный кабинет «ВКонтакте» и myTarget
Варвара Кошечкина
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

VK планирует консолидировать рекламные сервисы на базе платформы «VK Реклама» в начале 2026 года. Об этом сообщает AdIndex. Обновление предполагает интеграцию рекламного кабинета «ВКонтакте» и платформы MyTarget в «VK Рекламу».

В VK подтвердили эту информацию, комментарий также есть в распоряжении «Ленты.ру». Отмечается, что сервис объединяет в себе возможности всех рекламных сервисов, предлагает более широкий охват аудитории, улучшенные инструменты таргетинга, детальную аналитику и простоту управления всеми кампаниями в одном интерфейсе.

Кроме того, в ноябре VK начала проводить встречи с крупными рекламными агентствами. Речь шла о перспективе объединить сервисы к концу января 2026 года. «В компании уверены, что с объединением сервисов дополнительно вырастет эффективность рекламной платформы», ― прокомментировал собеседник AdIndex. По сравнению со старым кабинетом стоимость CPM при продвижении сайтов в «VK Рекламе» уменьшится в 1,3 раза, а CPC ― в 1,7 раза. При продвижении товаров ― на 12 процентов и в 1,6 раза соответственно. Показатель CPF на сообщества станет дешевле в 1,4 раза. Такие данные привели в пресс-службе VK.

Сервис «VK Реклама» был запущен в 2022 году с целью объединить функциональность разных рекламных кабинетов.

Ранее сообщалось, что в «VK Рекламе» появилась новая технология Full Stream Attribution (FSA). Она помогает быстрее понять интересы пользователя и показать ему подходящую рекламу почти в реальном времени.

