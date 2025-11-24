Власти Якутии опровергли информацию об отставке главы региона

Власти Якутии: Распространяемая информация об отставке главы региона — фейк

Распространяемая в социальных сетях информация об отставке главы Якутии Айсена Николаева не соответствует действительности. Об этом пишет Якутское-Саха Информационное Агентство (ЯСИА) со ссылкой на администрацию главы и правительство (АГИП) республики Саха.

«Информация является недостоверной. Просим доверять только проверенным источникам информации», — заявили в АГИП.

Причиной стал пост в соцсетях с фотографией указа об отставке Николаева, якобы с подписью президента России Владимира Путина. А в качестве исполняющего обязанности главы региона указывался генеральный директор «АЛРОСА» Павел Маринычев.

