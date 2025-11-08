Россия
Патриарх Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Даниил Набережный (Diocèse de Chersonèse) / Wikipedia

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл принял решение о временном отстранении одного из ключевых иерархов зарубежных структур РПЦ. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

Патриарх Кирилл подписал распоряжение, согласно которому митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор, занимавший пост экзарха Западной Европы, а также управлявший Корсунской, Испанско-Португальской епархиями и приходами Московского патриархата в Италии, отстранен от должности. Решение связано с начатым против Нестора церковно-судебным процессом

Временное управление патриаршим экзархатом Западной Европы, Корсунской, Испанско-Португальской епархиями и приходами РПЦ в Италии поручено митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку.

Ранее Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Медведева орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени в день памяти великомученика Димитрия Солунского. «Предстоятель Русской православной церкви поздравил Д.А. Медведева с днем тезоименитства и вручил ему орден благоверного князя Димитрия Донского I степени», — говорится в сообщении.

