Патриарх Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы

Патриарх Кирилл отстранил экзарха Западной Европы Нестора от должности

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл принял решение о временном отстранении одного из ключевых иерархов зарубежных структур РПЦ. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

Патриарх Кирилл подписал распоряжение, согласно которому митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор, занимавший пост экзарха Западной Европы, а также управлявший Корсунской, Испанско-Португальской епархиями и приходами Московского патриархата в Италии, отстранен от должности. Решение связано с начатым против Нестора церковно-судебным процессом

Временное управление патриаршим экзархатом Западной Европы, Корсунской, Испанско-Португальской епархиями и приходами РПЦ в Италии поручено митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку.

