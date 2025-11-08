Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Медведева орденом Димитрия Донского I степени

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева орденом. Об этом сообщается на сайте Московской патриархии.

Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени в день памяти великомученика Димитрия Солунского. «Предстоятель Русской православной церкви поздравил Д.А. Медведева с днем тезоименитства и вручил ему орден благоверного князя Димитрия Донского I степени», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси уточнили, что зампред Совбеза РФ получил орден за внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 60-летием.

4 ноября зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с Днем народного единства. Медведев заявил, что сила России заключается в единстве всех живущих в ней людей.