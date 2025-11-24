Захарова ответила на условия ЕС по достижению мира на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала условия Европейского союза по достижению мира на Украине нелепыми. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

По ее словам, глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен после совещания с руководителями стран ЕС назвала условия ЕС по достижению мира на Украине. В Европе отметили, что границы не могут быть изменены силой. Захарова напомнила, что Запад осуществил одностороннюю перекройку границ Сербии.

Представитель МИД РФ прокомментировала заявления Европы, что Украина не может ограничивать свои вооруженные силы. Она указала, что ранее ФРГ принимала подобные ограничения для себя.

На слова фон дер Ляйен, что центральная роль ЕС в обеспечении мира для Украины должна быть полностью отражена, Захарова ответила, что ЕС не вносил вклад в мир для Украины. «Это важный вопрос, потому что нужно зафиксировать дату начала галлюцинаций у Брюсселя», — подчеркнула она.

