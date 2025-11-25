Ценности
42-летняя звезда «Универа» опубликовала ролик в прозрачном топе

Актриса Наталья Рудова опубликовала ролик в откровенном образе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова опубликовала ролик в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя звезда сериала «Универ» предстала на видео в черном прозрачном топе с глубоким декольте, которое подчеркивало ее фигуру. При этом артистка позировала на фоне многочисленных букетов роз. В то же время она распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в ноябре 42-летняя звезда «Универа» опубликовала фото в красном купальнике. Знаменитость надела комплект, состоящий из плавок и топа-бандо с вырезом по центру.

    Все новости