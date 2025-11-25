Мир
00:43, 25 ноября 2025

Белый дом объяснил критику мирного плана США со стороны сенаторов

Белый дом: Критикующие мирный план США наживаются на конфликте на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Критика плана США по урегулированию на Украине американскими сенаторами и другими лицами в Соединенных Штатах вызвана тем, что эти люди наживаются на конфликте. С таким мнением выступила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, ее слова приводит РИА Новости.

«Это [критика плана США] приходит от людей, которые понятия не имеют, о чем говорят, или тех, кто продвигает свои собственные интересы», — сказала она, предположив, что такие люди не хотят завершения конфликта.

Ранее бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал ЕС пересмотреть отношение к США. По его мнению, после появления плана американского лидера Дональда Трампа по Украине Вашингтон нельзя считать союзником объединения.

    Последние новости

