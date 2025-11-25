Букмекеры изменили фаворита в матче между «Челси» и «Барселоной»

Букмекеры назвали «Челси» фаворитом в матче Лиги чемпионов против «Барселоны»

Букмекеры изменили фаворита в матче общего этапа Лиги чемпионов между английским «Челси» и испанской «Барселоной». Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Если ранее фаворитом считалась «Барселона», то сейчас ставки на победу «Челси» принимаются с более выгодным коэффициентом 2,35, тогда как на успех каталонцев — с коэффициентом 2,80. Текущие показатели обеих команд в группе Лиги чемпионов одинаковы — по семь очков, что делает предстоящий матч особенно важным.

История личных встреч команд показывает баланс: в восьми последних матчах у каждой команды по одной победе, остальные шесть встреч завершились ничьей. Также в матчах с участием «Барселоны» и «Челси» часто бывает результативная игра: все матчи «Барселоны» в нынешней Лиге чемпионов закончились с тоталом больше 2,5 голов, у «Челси» три из четырех таких игр также имели высокую результативность. Ставки на общий тотал больше 2,5 голов предлагают коэффициент 1,45.

Матч пройдет на домашнем стадионе лондонской команды. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.