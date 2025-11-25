Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:35, 25 ноября 2025Спорт

Букмекеры изменили фаворита в матче между «Челси» и «Барселоной»

Букмекеры назвали «Челси» фаворитом в матче Лиги чемпионов против «Барселоны»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Букмекеры изменили фаворита в матче общего этапа Лиги чемпионов между английским «Челси» и испанской «Барселоной». Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Если ранее фаворитом считалась «Барселона», то сейчас ставки на победу «Челси» принимаются с более выгодным коэффициентом 2,35, тогда как на успех каталонцев — с коэффициентом 2,80. Текущие показатели обеих команд в группе Лиги чемпионов одинаковы — по семь очков, что делает предстоящий матч особенно важным.

История личных встреч команд показывает баланс: в восьми последних матчах у каждой команды по одной победе, остальные шесть встреч завершились ничьей. Также в матчах с участием «Барселоны» и «Челси» часто бывает результативная игра: все матчи «Барселоны» в нынешней Лиге чемпионов закончились с тоталом больше 2,5 голов, у «Челси» три из четырех таких игр также имели высокую результативность. Ставки на общий тотал больше 2,5 голов предлагают коэффициент 1,45.

Матч пройдет на домашнем стадионе лондонской команды. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о согласии Украины на мирный план Трампа

    Доктор Мясников призвал врачей включить мозг

    В России описали этапы урегулирования на Украине после согласования мирного плана

    Царство вулканов и топи размером со Швейцарию. 6 удивительных фактов о России

    Семенович похвасталась поездками на курорты раз в две недели

    Микроплатья назвали трендом 2026 года

    В российском регионе устроят голосование по поводу Сталина

    Букмекеры изменили фаворита в матче между «Челси» и «Барселоной»

    Появление суперквалифицированных инвесторов в России оказалось под вопросом

    «У вас были шансы, ребята». На Западе заявили о тайных переговорах России и США по Украине. Какие вопросы обсуждались в Абу-Даби?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости