Чемезов словами «противникам не снились» высказался об объемах производства оружия Россией

Чемезов: Противникам России даже не снились ее объемы производства вооружений

Россия превосходит своих противников по объему производства вооружений. Об этом в интервью ТАСС заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Конкретные цифры, конечно, назвать не могу. Поэтому отвечу так: нашим противникам не снились такие объемы», — сказал руководитель.

Также в интервью гендиректор сказал, что специальная военная операция (СВО) доказала способность российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) быстро адаптироваться и расширять производство, а заявления западных экспертов о том, что массовые армии уходят из современных конфликтов, ошибочны.

В беседе с агентством Чемезов заметил, что нынешние объемы выпуска снарядов и авиабомб несопоставимы с теми, которые были до начала СВО, а по данному показателю Россия лидирует в мире.