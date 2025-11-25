Наука и техника
Чемезов словами «противникам не снились» высказался об объемах производства оружия Россией

Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Россия превосходит своих противников по объему производства вооружений. Об этом в интервью ТАСС заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Конкретные цифры, конечно, назвать не могу. Поэтому отвечу так: нашим противникам не снились такие объемы», — сказал руководитель.

Также в интервью гендиректор сказал, что специальная военная операция (СВО) доказала способность российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) быстро адаптироваться и расширять производство, а заявления западных экспертов о том, что массовые армии уходят из современных конфликтов, ошибочны.

В беседе с агентством Чемезов заметил, что нынешние объемы выпуска снарядов и авиабомб несопоставимы с теми, которые были до начала СВО, а по данному показателю Россия лидирует в мире.

