Девушка решила преподать соседке урок и украла прах ее бабушки

People: Девушка украла прах бабушки своей соседки, чтобы ее проучить

25-летняя девушка рассказала, что так раздражала соседку по комнате, что та украла прах ее бабушки. Об этом пишет People со ссылкой пост на форуме Reddit.

Как объяснила автор поста, она делила комнату с двумя девушками. С одной из них они хорошо ладили, а с другой, которую она назвала С., все время ссорилась. С. считала ее слишком сентиментальной, поскольку она любила украшать свою часть комнаты вещами из прошлого.

Автор поста рассказала, что на ее полке стояла урна с прахом бабушки, которой не стало в 2021 году. Однажды она заметила, что урна пропала. Она не могла найти урну сама и попросила соседок о помощи. «Возможно, так вселенная говорит тебе перестать жить прошлым», — сказала ей тогда С. Тогда девушка поняла, что за пропажей урны стоит С., которая решила преподать ей урок.

Соседка отказалась возвращать прах бабушки, пока она не научится отпускать прошлое. Она утверждала, что горе не должно становиться декором комнаты. С. отдала урну, только когда девушка стала угрожать ей полицией. Оказалось, что она спрятала прах в багажнике своей машины. После этого инцидента автор поста решила съехать от нетерпимой соседки.

Ранее сообщалось, что годовалый сын жительницы британского города съел прах деда. С ребенком все в порядке, поскольку он не успел проглотить много содержимого урны.

