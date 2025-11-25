Бывший СССР
Экс-депутат Рады рассказал о планах более 10 нардепов выйти из партии Зеленского

Экс-депутат Рады Береза: Из партии «Слуга народа» хотят выйти более 10 нардепов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Более 10 народных депутатов собираются покинуть партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза.

«В офисе [Зеленского] истерика. Это из-за того, что в ближайшее время из "Слуги народа" планируют выйти более 10 народных депутатов», — написал политик. Он отметил, что на такой шаг депутаты хотят пойти, чтобы выйти из-под контроля главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

Кроме того, по словам Березы, в будущем стать спикером Верховной Рады может глава «Слуги народа» Давид Арахамия, и в офисе президента его уже ненавидят.

Ранее стало известно, что Зеленский отказался увольнять Ермака по требованию депутатов своей партии.

