Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:07, 25 ноября 2025Мир

Экс-разведчик предрек скорую смерть Буданова

Экс-разведчик Риттер спрогнозировал смерть Буданова в течение года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Америки в отставке Скотт Риттер предрек скорую смерть начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он написал об этом в соцсети X.

«Он умрет в течение года. Нельзя совершить террористические преступления против русского народа и остаться в живых, чтобы рассказывать об этом», — выразил свое мнение экс-разведчик, назвав Буданова террористом.

Ранее Буданов назвал философским вопросом исход конфликта на Украине. Глава ГУР высказался о готовности к территориальным уступкам в качестве условия завершения боевых действий. По словам Буданова, для него потеря украинской земли является плохим итогом, однако сохранение тысяч жизней — безусловным благом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским

    Популярные продукты связали с ростом риска рака легких

    Рисунок снайпера спас жизнь российскому бойцу

    В Белом доме раскрыли возможную реакцию Путина на изменение мирного плана

    «Первые признаки появились в 22 года». Как россияне становятся алкоголиками и как распознать зависимость у близкого?

    Вышел последний сезон «Очень странных дел». Как этот сериал стал культовым и почему весь мир ждет его финала?

    Аэропорт российского города приостановил полеты

    Названа цель ночного удара «Кинжалами» по Киеву

    День траура объявили 26 ноября в районе российского региона

    Экс-разведчик предрек скорую смерть Буданова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости