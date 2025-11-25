Экс-разведчик Риттер спрогнозировал смерть Буданова в течение года

Военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Америки в отставке Скотт Риттер предрек скорую смерть начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он написал об этом в соцсети X.

«Он умрет в течение года. Нельзя совершить террористические преступления против русского народа и остаться в живых, чтобы рассказывать об этом», — выразил свое мнение экс-разведчик, назвав Буданова террористом.

Ранее Буданов назвал философским вопросом исход конфликта на Украине. Глава ГУР высказался о готовности к территориальным уступкам в качестве условия завершения боевых действий. По словам Буданова, для него потеря украинской земли является плохим итогом, однако сохранение тысяч жизней — безусловным благом.