Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:16, 25 ноября 2025Силовые структуры

Гособвинение озвучило исковые требования к «крабовому королю» Олегу Кану

С «крабового короля» Олега Кана потребовали взыскать 4,2 млрд рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Представитель гособвинения потребовал взыскать свыше 4,2 миллиардов рублей с российского бизнесмена Олега Кана, известного в регионе как «крабовый король». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Олег Кан обвиняется в контрабанде живого краба на 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов. Защита бизнесмена утверждала, что Кан расстался с жизнью и требовала прекращения дела, но суд отклонил ходатайство адвокатов.

26 апреля 2024 года Приморский краевой суд заочно приговорил «Крабового короля» России Олега Кана к 17 года колонии строгого режима за убийство по найму. Незадолго до этого адвокаты Кана также подали в суд прошение о закрытии дела, заявив, что их клиента нет в живых.

В Генеральной прокуратуре защитникам бизнесмена не поверили и назвали это инсценировкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еще два человека скончались в больнице после атаки дронов на Ростовскую область

    На обвиняемого в хищениях на закупке медоборудования генерала завели новое дело

    На Украине пожаловались на действия США

    Найден способ выявлять болезни кишечника без колоноскопии

    Создатель бункеров для миллиардеров раскрыл правду о них

    Последствия попадания дрона ВСУ в многоэтажку в Новороссийске сняли на видео

    В США захотели получить согласие России на план по Украине

    Появились подробности о боях с ВСУ под Купянском

    Гособвинение озвучило исковые требования к «крабовому королю» Олегу Кану

    Европа пожаловалась на отказ США поставить ее в известность о переговорах по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости