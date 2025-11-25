Гособвинение озвучило исковые требования к «крабовому королю» Олегу Кану

С «крабового короля» Олега Кана потребовали взыскать 4,2 млрд рублей

Представитель гособвинения потребовал взыскать свыше 4,2 миллиардов рублей с российского бизнесмена Олега Кана, известного в регионе как «крабовый король». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Олег Кан обвиняется в контрабанде живого краба на 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов. Защита бизнесмена утверждала, что Кан расстался с жизнью и требовала прекращения дела, но суд отклонил ходатайство адвокатов.

26 апреля 2024 года Приморский краевой суд заочно приговорил «Крабового короля» России Олега Кана к 17 года колонии строгого режима за убийство по найму. Незадолго до этого адвокаты Кана также подали в суд прошение о закрытии дела, заявив, что их клиента нет в живых.

В Генеральной прокуратуре защитникам бизнесмена не поверили и назвали это инсценировкой.