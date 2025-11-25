Бывший СССР
ВСУ заминировали подходы к Отрадному

ВСУ заминировали подходы к Отрадному магнитными минами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Markiian Lyseiko / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) минировали подходы к населенному пункту Отрадное в Днепропетровской области магнитными минами, заявил штурмовик Вооруженных сил (ВС) России с позывным Крамар. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в основном минируют дороги, лесополки, обочины дорог, где, возможно, будет передвигаться российская пехота. «И забрасывается это либо с "Бабы-яги", либо еще каким-то хитрым способом. "Магниты" сбрасывают», — подчеркнул он.

По словам российского бойца, также подходы к населенному пункту были заминированы противопехотными минами — так называемыми «карандашами» и «помадками».

Ранее бойцы ВСУ заминировали тела раненых и уже ликвидированных сослуживцев в Первомайском (украинское название — Першотравневое) Днепропетровской области.

