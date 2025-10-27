Военный с позывным Хики: ВСУ заминировали раненых сослуживцев в Первомайском

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировали тела раненых и уже ликвидированных сослуживцев в Первомайском (украинское название — Першотравневое) Днепропетровской области. Об этом сообщил стрелок 64-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Хики, передает ТАСС.

«Мне довелось наблюдать картину, как свои же вэсэушники минировали "трехсотых" своих же, подкладывая под них самодельные мины. Казалось бы, вроде дышит противник, хочется помочь, так как проявляешь гуманность к человеку, но не можешь, так как он уже заминирован», — рассказал военный. По его словам, российские войска пытались забрать с фронта тела, которые еще можно было вывезти, но их оказалось немного.

Военнослужащий добавил, что ВСУ также хаотично минировали всю территорию населенного пункта и его окрестности. Он отметил, что проверять на наличие мин приходилось каждый подвал и каждый дом.

Ранее стало известно, что бойцы украинских войск минировали аптечки, рюкзаки и пауэрбанки в районе села Николаевка в Днепропетровской области. Как рассказал российский военнослужащий с позывным Пресс, тактика минирования ВСУ нацелена на запугивание российских солдат, а не на открытые боевые действия.