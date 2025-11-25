Бывший СССР
Лавров задумался о коррупционных связях Киева с европейскими чиновниками

Лавров: Европейские чиновники могут быть бенефициарами коррупции в Киеве
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Европейские чиновники могут быть бенефициарами коррупции на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Он рассказал, что по недавно раскрытым сведениям, 100 миллионов долларов были потрачены на взятки коррумпированным чиновникам в Киеве. Лавров задался вопросам, будут ли европейские политики объяснять своим налогоплательщикам, что «нужно потерпеть, пострадать». Он также предположил, что в Европе есть бенефициары коррупции на Украине.

Ранее Лавров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его ближайшее окружение делают противоречивые заявления по мирному плану США. По словам главы российского МИД, Москва предпочитает решить конфликт дипломатическим путем, чему не отвечают спекуляции Киева вокруг мирного плана США.

