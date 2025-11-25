Мир
10:21, 25 ноября 2025

Макрон выступил против «капитуляции» Украины по мирному плану США

Макрон о мирном плане США: ЕС не хочет мира, который станет капитуляцией Украины
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Leon Neal / Getty Images

Европейский союз (ЕС) не желает мира, который стал бы капитуляцией Украины. Об этом в интервью радиостанции RTL заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Политик обратил внимание, что новый мирный план США демонстрирует приемлемое для России, но есть аспекты, которые необходимо улучшить, чтобы сделать его приемлемым для Украины и Европы. Он указал на недопустимость пунктов, ограничивающих возможности обороны и численности украинской армии.

«Главная гарантия безопасности для украинцев и для нас — это мощная армия», — подчеркнул французский лидер.

Ранее Макрон назвал хорошим план США по урегулированию конфликта на Украине, но отметил, что его необходимо доработать. Он отметил, что американская инициатива направленв на достижение мира и содержит пункты о суверенитете и гарантиях безопасности, однако должна быть рассмотренв повторно, так как этот план в первую очередь не был согласован с европейцами

